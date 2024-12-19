Астропрогноз на 19 грудня. Названо заборонені кольори, які принесуть невдачі у четвер

Астрологічний прогноз допомагає вдало планувати справи на день, особливо коли на загальний фон впливають одразу декілька планет. Так, 19 грудня варто враховувати ретроград, тіньовий період Меркурія та інші важливі фактори.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на четвер та які кольори заборонено використовувати 19 грудня.

Прогноз астропогоди на 19 грудня

Пам'ятайте про тіньовий період Меркурія та ретроградність Марсу. Через це на четвер не варто планувати нові справи, операції та далекі подорожі.

"Не піддавайтесь ілюзіям, егоїзму та негативним думкам. Не бажано вживати м’ясну їжу, алкоголь та палити. Утримайтесь від сексуальних розваг. День буде пасивним, але існує небезпека підпасти під чужий вплив та почати комусь наслідувати", - радить астролог.

"Зберігайте тверезість розуму, об’єктивно оцінюйте себе та оточуючих. Події навколо вас віддзеркалять вашу сутність. Все, що буде сказане про вас, правда. Подумайте, як позбавитися від недоліків. Якщо почуєте щось приємне про себе - це також правда. Підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги, плідно працюйте", - також розповіла вона.

Гороскоп на четвер (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 19 грудня

У четвер настає день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. І це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Важливо, що до 4 лютого Юпітер буде ретроградним.

Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Вже діє складний аспект між транзитними Юпітером і Сатурном, який стане точним 25-го грудня. Цей період закликає до зниження ділової активності. Можливі прояви підвищеної конфліктності, підвищується вірогідність прорахунків, збитків, втрати сприятливих можливостей, з’являється необхідність долати труднощі", - зазначила Соловйова.

"У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - резюмувала вона.