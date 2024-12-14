Астропрогноз на 14 грудня. Кого ощасливлять королівські градуси Місяця і що заборонено робити

Прогноз астропогоди на 14 грудня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Можливі відвідування перукарні. Не рекомендовано голодувати, займатись хатнім прибиранням і пранням. Енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів", - розповіла Соловйова.

"Якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили. А ось пасивність несприятлива. Ця субота - день накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку. Корисна групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією", - додала вона.

Окрім цього, 14 грудня підбивайте підсумки, відстежуйте свої думки, очищайте їх від негативу. Знайдіть час, аби трохи побути в родинному колі.

Також слід врахувати, що ця субота - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - радить астролог.

Гороскоп на 14 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Вже скоро остання Повня цього року - що варто врахувати

14 грудня з 08:35 до 10:13 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Близнюків.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Вони наділені оптимізмом, радістю, очікуванням та здобуттям дива в житті. Цей градус у Близнюках️ вважається царським, вишуканим, аристократичним, який обіцяє здобуття багатства без витрачання особливих зусиль", - пояснила Соловйова.

"Він допомагає в оволодінні як матеріальними, так і духовними цінностями. Сприяє досягненню успіху в будь-яких справах, управляє контактами, комунікабельністю, проникливістю, далекоглядністю, розумовою активністю, інтелектуальними процесами, ментальною жвавістю", - додала вона.

Такий градус приносить щастя у будь-якій діловій сфері. Він особливо вдалий для різноманітних товариств, асоціацій, альянсів, об'єднань, в основі яких полягає колегіальна діяльність.

Окрім цього, у суботу, з 15:12 до 16:51 Місяць опиниться у руйнівному градусі Близнюків.

"Руйнівний градус – це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат", - розповіла астролог.

"Не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри, будьте обережними у виборі друзів. Не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося. Не ставте себе у залежність від оточуючих. Не підлаштовуйтесь під інших, живучі за їх рахунок. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - резюмувала вона.