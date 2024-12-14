Астропрогноз на 14 декабря. Кого осчастливят королевские градусы Луны и что запрещено делать

Прогноз астропогоды на 14 декабря

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Возможны посещения парикмахерской. Не рекомендуется голодать, заниматься домашней уборкой и стиркой. Энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов", - рассказала Соловьева.

"Если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы. А вот пассивность неблагоприятна. Эта суббота - день накопления информации, координирования работы логического и творческого полушарий головного мозга. Полезна групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией", - добавила она.

Кроме этого, 14 декабря подводите итоги, отслеживайте свои мысли, очищайте их от негатива. Найдите время, чтобы немного побыть в семейном кругу.

Также следует учесть, что эта суббота - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно о стариках и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - советует астролог.

Гороскоп на 14 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Уже скоро последнее Полнолуние этого года - что стоит учесть

14 декабря с 08:35 до 10:13 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Близнецов.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Они наделены оптимизмом, радостью, ожиданием и получением чуда в жизни. Этот градус в Близнецах️ считается царским, изысканным, аристократическим, который обещает получение богатства без затраты особых усилий", - пояснила Соловьева.

"Он помогает в овладении как материальными, так и духовными ценностями. Способствует достижению успеха в любых делах, управляет контактами, коммуникабельностью, проницательностью, дальновидностью, умственной активностью, интеллектуальными процессами, ментальной живостью", - добавила она.

Такой градус приносит счастье в любой деловой сфере. Он особенно удачный для различных обществ, ассоциаций, альянсов, объединений, в основе которых лежит коллегиальная деятельность.

Кроме этого, в субботу, с 15:12 до 16:51 Луна окажется в разрушительном градусе Близнецов.

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. В Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость, раздор", - рассказала астролог.

"Не полагайтесь на тех, кто не достоин доверия, будьте осторожными в выборе друзей. Не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это ни происходило. Не ставьте себя в зависимость от окружающих, не подстраивайтесь под других, живя за их счет. Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Луны", - резюмировала она.