Астропрогноз на 10 грудня. Як налаштуватися на позитив та що треба зробити цього вівторка

Прогноз астропогоди на 10 грудня

Марс та Меркурій все ще перебувають у ретрограді. Тому вівторок - не найкращий день для нових справ та важливих рішень.

"До 13:02 (за київським часом) - стресовий період, енергетика доби негативно впливає на людину. У цей період легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам", - попередила Соловйова.

Цього дня варто відмовитися від егоїзму та негативних емоцій. Астролог наголосила, що найкращий захист від усього поганого - духовна гармонія та рівновага. Страхи та погані думки треба трансформувати на позитивні якості.

"Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею. Можна присвятити день допомозі іншим. Корисні очисні процедури. Бажано, щоб чоловіки робили подарунки (навіть символічні) жінкам", - також розповіла експерт.

Гороскоп на 10 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

10 грудня з 20:17 до 21:57 за київським часом Місяць який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Овну.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей градус в Овні наділяє мирним та доброзичливим характером, сміливістю, безстрашністю та відвагою", - розповіла астролог.

Враховуйте те, що такий градус символізує успішні починання та шляхетність. Окрім цього, він ставить людей перед вибором: діяти активно чи не братися за проект.

"Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - пояснила Соловйова.