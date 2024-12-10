Астропрогноз на 10 декабря. Как настроиться на позитив и что нужно сделать в этот вторник

Прогноз астропогоды на 10 декабря

Марс и Меркурий все еще находятся в ретрограде. Поэтому вторник - не самый лучший день для новых дел и важных решений.

"До 13:02 (по киевскому времени) - стрессовый период, энергетика суток негативно влияет на человека. В этот период легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам", - предупредила Соловьева.

В этот день стоит отказаться от эгоизма и негативных эмоций. Астролог отметила, что лучшая защита от всего плохого - духовная гармония и равновесие. Страхи и плохие мысли нужно трансформировать в позитивные качества.

"Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинным трудом. Можно посвятить день помощи другим. Полезны очистительные процедуры. Желательно, чтобы мужчины делали подарки (даже символические) женщинам", - также рассказала эксперт.

Гороскоп на 10 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки во вторник

10 декабря с 20:17 до 21:57 по киевскому времени Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Овна.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны оказывать существенное влияние на людей. Этот градус в Овне наделяет мирным и доброжелательным характером, смелостью, бесстрашием и отвагой", - рассказала астролог.

Учитывайте, что такой градус символизирует успешные начинания и благородство. Кроме того, он ставит людей перед выбором: действовать активно или не браться за проект.

"Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - пояснила Соловьева.