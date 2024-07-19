Астропогода на 19 липня та астропідказки на п'ятницю. Як провести цей день, аби стати щасливіше

Що заборонено робити 19 липня - астролог назвала головні моменти

"19-го липня з 03:06 до 22:38 Венера буде у руйнівному градусі Лева. А з 08:43, 19-го липня, до 12:43, 24-го липня, Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, - у руйнівному градусі Близнюків", - розповіла Соловйова.

Через це загальний фон буде несприятливим для нових активностей, серед яких:

великі фінансові платежі

оформлення шлюбу

нові знайомства

реєстрація бізнесу,

коштовні придбання

кредити

оновлення власного іміджу та дизайну квартири

нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури

зловживання незнайомою їжею.

Окрім цього, сьогодні не можна бути пасивними, піддаватися тузі та сидіти в очікуванні на щасливий випадок. Також не рекомендується займатись хатніми справами.

Гороскоп на п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)

Що таке руйнівний градус та як він вплине на цей день

"Руйнівний градус – це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку. Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри", - пояснила астролог.

У Леві, як зазначила Соловйова, цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Можливі прояви обділеності в усьому, що стосується самовиявлення духу.

Як правильно провести цей день (ілюстрація: freepik.com)

"Градус може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її. Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури", - заявила Соловйова.

"Треба уникати ледарства, лінощів, легковажності, марнославства, марнотратства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів і стійко сприймати поразки", - додала вона.

А у Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат, збочення. У медичній астрології, додає Соловйова, з цим градусом пов'язана вегетативна нервова система, будь-якого роду ураження нервової системи та ослаблений зір.

Саме тому врахуйте ще й такі заборони:

не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри, будьте обережними у виборі друзів

не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося

не ставте себе у залежність від оточуючих.

не підлаштовуйтесь під інших, живучі за їх рахунок.

Поради від астролога на 19 липня (ілюстрація: freepik.com)

Астропрогода на п'ятницю - що треба зробити

Цього дня енергія сприяє розкриттю джерел знань. Справи несуть повну інформацію про їх завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу.

Головні моменти п'ятниці:

це - день знань, очищення думок, усвідомлення, прийняття

рекомендується позбавлятися зайвих знайомств та зв’язків

час оновлювати гардероб

можна збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах

оточіть себе живими квітами (особливо - трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природньою красою

утримайтесь від романтики, натомість приділіть час творчості

"Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - пояснила астролог.

"Якщо особисто для себе нічого не бажати за функціями планети або світила у руйнівному градусі, а бачити страждання інших і допомагати їм, лише тоді можна отримати винагороду", - резюмувала вона.