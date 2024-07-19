Астропогода на 19 июля и астроподсказки на пятницу. Как провести этот день, чтобы стать счастливее

Что запрещено делать 19 июля - астролог назвала главные моменты

"19 июля с 03:06 до 22:38 Венера будет в разрушительном градусе Льва. А с 08:43, 19 июля, до 12:43, 24 июля, Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного - в разрушительном градусе Близнецов", - рассказала Соловьева.

Поэтому общий фон будет неблагоприятным для новых активностей, среди которых:

большие финансовые платежи

оформление брака

новые знакомства

регистрация бизнеса,

ценные приобретения

кредиты

обновление собственного имиджа и дизайна квартиры

новые косметологические, пластические и хирургические процедуры

злоупотребление незнакомой пищей.

Кроме этого, сегодня нельзя быть пассивными, подвергаться тоске и сидеть в ожидании счастливого случая. Также не рекомендуется заниматься домашними делами.

Гороскоп на пятницу (иллюстрация: freepik.com)

Что такое разрушительный градус и как он повлияет на этот день

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку. Он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни пессимизму, унынию", - объяснила астролог.

Во Льве, как отметила Соловьева, этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами. Возможны проявления обделенности во всем, что касается самопроявления духа.

Как правильно провести этот день (иллюстрация: freepik.com)

"Градус может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет его разрушать. Неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры", - заявила Соловьева.

"Нужно избегать праздности, лености, легкомыслия, тщеславия, расточительности, демонстративности, страстности, чрезмерной азартности, комплексов и стойко воспринимать поражения", - добавила она.

А в Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость, раздор, извращение. В медицинской астрологии, добавляет Соловьева, с этим градусом связана вегетативная нервная система, любого рода поражение нервной системы и ослабленное зрение.

Поэтому учтите еще и такие запреты:

не полагайтесь на тех, кто не стоит доверия, будьте осторожны в выборе друзей

не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это ни происходило

не ставьте себя в зависимость от окружающих.

не подстраивайтесь под других, живя за их счет.

Советы от астролога на 19 июля (иллюстрация: freepik.com)

Астропрогода на пятницу - что надо сделать

В этот день энергия способствует раскрытию источников знаний. Дела несут полную информацию об их завершении, они будут продвигаться, не требуя большого напряжения для успешного финала.

Главные моменты пятницы:

это - день знаний, очищение мыслей, осознания, принятия

рекомендуется избавляться от лишних знакомств и связей

время обновлять гардероб

можно сбалансировать венерианскую тему благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях

окружите себя живыми цветами (особенно розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние природной красотой

воздержитесь от романтики, вместо этого уделите время творчеству

"Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ожидать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - пояснила астролог.

"Если лично для себя ничего не желать по функциям планеты или светила в разрушительном градусе, а видеть страдания других и помогать им, только тогда можно получить вознаграждение", - резюмировала она.