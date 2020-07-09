Астрономы поймали загадочные радиосигналы из космоса: их издают круглые объекты

Астрономам удалось обнаружить в космосе новый тип сигналов при помощи радиотелескопов. Эти загадочные четыре объекта имеют круглую форму и яркое свечение по краям, напоминающее кольцо или пузырь.

Международная команда астрономов во главе с астрофизиком Рэем Норрисом из университета Западного Сиднея в Австралии назвала их ORC - сокращенно от "Odd Radio Circles", пишет ScienceAlert.

"Круговые элементы хорошо известны на радиоастрономических изображениях и обычно представляют собой сферический объект, такой как остаток сверхновой, планетарную туманность, околозвездную оболочку или лицевой диск", - говорят исследователи.

Но эти объекты не соответствуют известным ранее параметрам и не поддаются классификации. Ученые предполагают, что они могут представлять новый класс астрономических объектов.

Их впервые обнаружили еще в конце 2019-го при помощи Pathfinder - одного из самых чувствительных в мире радиотелескопов.

"Когда ученые начали смотреть на собранные изображения, они заметили странный, слабый круг. Затем они обнаружили еще один, а затем еще один", - сказано в статье.

Команда ученых предполагает, что все, что вызывает ORC, вероятно, находится за пределами Млечного Пути, как гигантская сферическая ударная волна от какого-то масштабного события.

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