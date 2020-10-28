Астрономы показали результат столкновения двух галактик: красота из хаоса

С помощью телескопа Hubble астрономам удалось запечатлеть новую космическую форму, возникшую после столкновения двух спиральных галактик. Снимок получившейся галактики NGC 34 в созвездии Кита опубликовали на сайте обсерватории Hubble.

По данным исследователей, объект больше напоминает какое-то существо из глубин океана, чем галактику. Внешние оболочки кажутся почти прозрачными, усеянными звездами и полупрозрачными "усиками".

Объяснение такой необычной формы кроется в прошлом галактики.

"Главная причина странного появления этой галактики кроется в ее прошлом. Если бы мы могли повернуть время вспять на несколько миллионов лет, то увидели бы две прекрасные спиральные галактики, находящиеся на прямом пути столкновения. Когда эти галактики столкнулись друг с другом, их сложные узоры и спиральные рукава разрушились. Это изображение показывает яркий центр галактики - результат этого слияния, которое создало взрыв нового звездообразования и осветило окружающий газ. По мере того как галактики будут продолжать переплетаться и становиться единым целым, форма NGC 34 будет все больше напоминать форму необычной галактики, лишенной какой-либо отчетливой формы", - рассказывают исследователи Hubble.

Астрономы показали столкновение двух галактик (фото: spacetelescope.org)

На просторах космоса столкновения между галактиками происходят довольно редко, но они могут быть многочисленны в мегакластерах, содержащих сотни или даже тысячи галактик, говорят ученые.

Напомним, что ранее ученые определили, какой формы наша галактика

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