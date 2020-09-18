Астрономы обнаружили уникальный объект планетарного масштаба

Астрономы открыли объект планетарного масштаба, который находится вблизи орбиты белого карлика. Предполагается, что этот объект пережил превращение родительской звезды в красный гигант. Как отмечают ученые, этот объект может быть крупным газовым гигантом или маломассивным коричневым карликом.

Ранее астрономы уже заявляли о том, что в космосе существует несколько тысяч экзопланет, которые находятся в орбитах звезд и превращаются со временем в красных гигантов, а потом в белых карликов. Во время фазы красного гиганта эти планеты поглощаются звездами, но некоторые из них способны выжить. Об этом сообщается в статье Эндрю Вандербурга в журнале Nature.

Группа астрономов во главе с Вандербургом обнаружила тело планетарного масштаба WD 1856b, которое находится в орбите белого карлика WD 1856+534, на расстоянии 80 световых лет от Солнца в созвездии Дракона. Возраст карлика – около 5,9 миллиарда лет. До нынешнего времени не было известно подтвержденных случаев обнаружения целых экзопланет вблизи белых карликов.

Один оборот вокруг бывшего ядра звезды WD 1856b совершает за 34 часа и двигается он по эллиптической орбите. Радиус оценивается в 15,4 радиуса Земли, а верхний предел по массе составляет 14 масс Юпитера.

Ученые высказали предположение, что эта экзопланета ранее была карликом и находилась довольно далеко от звезды, поэтому не была поглощена. Сначала она превратилась в красного гиганта, а потом мигрировала к белому карлику.

В дальнейшем астрономы планируют изучать это экзопланету с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", чтобы установить все данные о новом космическом теле.

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