Астрологічний прогноз на 26 березня. Кому пощастить цього дня і які справи в "чорному списку"

Прогноз астропогоди на 26 березня

"День гармонії, усвідомлення, перемоги над комплексами. Сприятливий час для творчості та інтелектуальної праці. Не можна проводити час наодинці, у турботі лише про свої інтереси, конфліктувати з оточуючими. Утримайтесь від вживання алкоголю, уникайте відкритого вогню", - попередила Соловйова.

"День отримання таємних знань. Період колективних справ, допомоги іншим. Позбавтесь від інстинкту власника, усвідомте відповідальність за кожен вчинок. Бажано повертати борги. Корисні медитація, водні процедури, заходи для зміцнення здоров’я", - зазначила вона.

26 березня настає день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Тому астролог радить уникати зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. А підсилити енергетику планету допоможуть бджолиний віск і вироби з нього.

Окрім цього, 26 березня, з 19:51 до 21:31 за київським часом, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Водолія.

"Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це - градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. У Водолії це символізує силу волі, незламний дух, твердість характеру", - розповіла Соловйова.

"Градус забезпечує "місце під Сонцем", дарує владу, розвинену інтуїцію, славу, довге життя, високе становище у суспільстві, могутність, успіх у починаннях, зокрема авантюрних. Він король становища - всі йому повинні служити. Дарує безліч покровителів і вірних друзів. Цей градус робить людей справжніми щасливчиками у коханні. А ще - дарує унікальні здібності, багатий творчий дар, містичне прозріння, розкриття таємниць буття", - додала вона.

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