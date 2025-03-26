Астрологический прогноз на 26 марта. Кому повезет в этот день и какие дела в "черном списке"

Прогноз астропогоды на 26 марта

"День гармонии, осознания, победы над комплексами. Благоприятное время для творчества и интеллектуального труда. Нельзя проводить время в одиночестве, в заботе только о своих интересах, конфликтовать с окружающими. Воздержитесь от употребления алкоголя, избегайте открытого огня", - предупредила Соловьева.

"День получения тайных знаний. Период коллективных дел, помощи другим. Избавьтесь от инстинкта собственника, осознайте ответственность за каждый поступок. Желательно возвращать долги. Полезны медитация, водные процедуры, мероприятия для укрепления здоровья", - отметила она.

26 марта наступает день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Поэтому астролог советует избегать лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. А усилить энергетику планету помогут пчелиный воск и изделия из него.

Кроме этого, 26 марта, с 19:51 до 21:31 по киевскому времени, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Водолея.

"Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это - градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. В Водолее это символизирует силу воли, несокрушимый дух, твердость характера", - рассказала Соловьева.

"Градус обеспечивает "место под Солнцем", дарит власть, развитую интуицию, славу, долгую жизнь, высокое положение в обществе, могущество, успех в начинаниях, в том числе авантюрных. Он король положения - все ему должны служить. Дарит множество покровителей и верных друзей. Этот градус делает людей настоящими счастливчиками в любви. А еще - дарит уникальные способности, богатый творческий дар, мистическое прозрение, раскрытие тайн бытия", - добавила она.

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