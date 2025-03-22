Астрологічний прогноз на 22 березня. Що нам принесуть Сатурн та Місяць в небезпечній фазі

Цієї суботи, 22 березня, Місяць опиниться в фазі, яка може спровокувати критичний період. Втім, цей день може приємно здивувати.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на сьогодні й розповіла, що треба робити, аби все вдалося.

Прогноз астропогоди на 22 березня

"Критичний день зміни фази Місяця. Жорстка доба, яка потребує великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях. Це період самопожертви, терпіння, прийняття та пробачення", - попередила Соловйова.

"Ця субота - день очищення думок, усвідомлення та прийняття. Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій. Шкідливо вести сидячий спосіб життя. Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації", - додала вона.

Сьогодні слід бути впевненими, наполегливими. А ще варто стримуватися й бути обережними. Також астролог не радить їсти м'ясо та продукти з ним.

"22 березня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - нагадала Соловйова.

Вона зазначила, що Сатурн може щедро нагородити тих, хто зуміє витримати всі "перевірки на міцність". Збалансувати дію планети допоможуть правдиві слова та вчинки, працьовитість, турбота про інших.

Астролог нагадала, що в суботу все ще діятиме коридор затемнень. Окрім цього, Меркурій та Венера досі ретроградні. Через це, зазначає Соловйова, варто відмовитися від важливих угод, з'ясування стосунків.

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