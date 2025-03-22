Астрологический прогноз на 22 марта. Что нам принесут Сатурн и Луна в опасной фазе

В эту субботу, 22 марта, Луна окажется в фазе, которая может спровоцировать критический период. Впрочем, этот день может приятно удивить.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на сегодня и рассказала, что нужно делать, чтобы все удалось.

Прогноз астропогоды на 22 марта

"Критический день смены фазы Луны. Жесткие сутки, которые требуют большой внутренней дисциплины и самоотверженности. Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях. Это период самопожертвования, терпения, принятия и прощения", - предупредила Соловьева.

"Эта суббота - день очищения мыслей, осознания и принятия. Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций. Вредно вести сидячий образ жизни. Все события проверяйте на соблазны и не ведитесь на провокации", - добавила она.

Сегодня следует быть уверенными, настойчивыми. А еще стоит сдерживаться и быть осторожными. Также астролог не советует есть мясо и продукты с ним.

"22 марта - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем", - напомнила Соловьева.

Она отметила, что Сатурн может щедро наградить тех, кто сумеет выдержать все "проверки на прочность". Сбалансировать действие планеты помогут правдивые слова и поступки, трудолюбие, забота о других.

Астролог напомнила, что в субботу все еще будет действовать коридор затмений. Кроме этого, Меркурий и Венера до сих пор ретроградные. Поэтому, отмечает Соловьева, стоит отказаться от важных сделок, выяснения отношений.

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