Астрологічний прогноз на 19 листопада. Чому цей вівторок не підійде для важливих справ

Цей вівторок, 19 листопада, не підійде для серйозних справ та важливих питань. Усе через ретроградний Меркурій та інші важливі аспекти.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на цей день та від яких планів краще відмовитися.

Прогноз астропогоди на 19 листопада

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, нових хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, далеких подорожей, оформлення угод, коштовних покупок.

"Через тіньовий період ретро Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування відносин з сусідами," - попередила Соловйова.

"Не піддавайтесь ілюзіям, егоїзму та негативним думкам. Не бажано вживати м’ясну їжу, алкоголь та палити. Утримайтесь від сексуальних розваг", - також зазначила астролог.

За словами експерта, цей день буде пасивним, а тому існує небезпека підпасти під чужий вплив та почати комусь наслідувати. Астролог радить зберігати тверезість розуму, об’єктивно оцінювати себе та оточуючих.

"Все, що буде сказане про вас, правда. Подумайте, як позбавитися від вказаних недоліків. Якщо почуєте щось приємне про себе - це також правда. Підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги", - радить Соловйова.

Гороскоп на 19 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

19 листопада - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

Через загальний фон доби ініціюйте нових активностей, повʼязаних з:

оформленням на нову роботу

придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки

далекими подорожами

понаднормовими навантаженнями на роботі

першим у житті використанням зброї.

"Сприятливий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші. Можна підсилити марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки", - зазначила астролог.

"Поласуйте гострими стравами з часником, якщо вам це дозволяє стан здоров’я. Не відмовляйтесь повністю від кави та чаю", - також радить вона.