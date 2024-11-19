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Астрологический прогноз 19 ноября. Почему этот вторник не подойдет для важных дел

Вторник 19 ноября 2024 08:24
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Астрологический прогноз 19 ноября. Почему этот вторник не подойдет для важных дел Что запрещено делать 19 ноября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Этот вторник, 19 ноября, не подойдет для серьезных дел и важных вопросов. Все из-за ретроградного Меркурия и других важных аспектов.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что обещает прогноз на этот день и от каких планов лучше отказаться.

Прогноз астропогоды на 19 ноября

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, новых хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской, дальних путешествий, оформление сделок, ценных покупок.

"Из-за теневого периода ретро Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - предупредила Соловьева.

"Не поддавайтесь иллюзиям, эгоизму и негативным мыслям. Не желательно употреблять мясную пищу, алкоголь и курить. Воздержитесь от сексуальных развлечений", - также отметила астролог.

По словам эксперта, этот день будет пассивным, поэтому существует опасность подпасть под чужое влияние и начать кому-то подражать. Астролог советует сохранять трезвость ума, объективно оценивать себя и окружающих.

"Все, что будет сказано о вас, правда. Подумайте, как избавиться от указанных недостатков. Если услышите что-то приятное о себе - это тоже правда. Подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги", - советует Соловьева.

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Гороскоп на 19 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки во вторник

19 ноября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

Из-за общего фона суток инициируйте новые активности, связанные с:

  • оформлением на новую работу
  • приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники
  • далекими путешествиями
  • сверхурочными нагрузками на работе
  • первым в жизни использованием оружия.

"Благоприятное время для тех, кто имеет предпринимательскую способность, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги. Можно усилить марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки", - отметила астролог.

"Полакомьтесь острыми блюдами с чесноком, если вам это позволяет состояние здоровья. Не отказывайтесь полностью от кофе и чая", - также советует она.

Кстати, раньше мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака услышат хорошие новости уже во вторник.

Кроме того, недавно астролог ответила, что на самом деле связывает P. Diddy, Бейонсе и Jay-Z.

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