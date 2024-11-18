Астрологічний прогноз на 18 листопада. Які кольори та справи принесуть успіх вже цього понеділка

Прогноз астропогоди на 18 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, активних починань, відвідування перукарні. Після 10:50 можливі хірургічні та стоматологічні втручання. Не можна бути пасивними, в очікуванні щасливого випадку, і піддаватися смутку", - пояснила Соловйова.

"Якщо неправильно використовується енергія цієї доби або людина створює собі обмеження, це може призвести до ослаблення імунітету, погіршення здоров’я та розладу нервової системи. Корисні колективні обговорення питань, ділові зустрічі. Енергія доби сприяє розкриттю внутрішньої свободи, накопиченню, родючості, радості буття, любові", - додала вона.

За словами астролога, цей понеділок має стати днем виконання обов'язків. Окрім цього, користь можуть принести фізичні навантаження, групові вправи.

Гороскоп на 18 листопада (ілюстрація: freepik com)

Астролайфхаки на понеділок

18 листопада - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість.

Його вплив, пояснила астролог, також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

18 листопада з 10:51 Місяць буде у знаку Рака - одному з найкращих для себе положень.

"Сприятливий час для тих, чия діяльність пов’язана з психологією та соціологією, з античністю та антикварними речами, музикою, поезією, репродуктивним мистецтвом, театральною та оперною сценою, кіно та естрадою.Підсильте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - порадила експерт.