Астрологический прогноз 18 ноября. Какие цвета и дела принесут успех уже в этот понедельник

Прогноз астропогоды на 18 ноября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, активных начинаний, посещение парикмахерской. После 10:50 возможны хирургические и стоматологические вмешательства. Нельзя быть пассивными, в ожидании счастливого случая, и подвергаться унынию", - пояснила Соловьева.

"Если неправильно используется энергия этих суток или человек создает себе ограничение, это может привести к ослаблению иммунитета, ухудшению здоровья и расстройству нервной системы. Полезны коллективные обсуждения вопросов, деловые встречи. Энергия суток способствует раскрытию внутренней свободы, накоплению, плодородию, радости бытия, любви", - добавила она.

По словам астролога, этот понедельник должен стать днем исполнения обязанностей. Кроме того, пользу могут принести физические нагрузки, групповые упражнения.

Гороскоп на 18 ноября (иллюстрация: freepik com)

Астролайфхаки на понедельник

18 ноября - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость.

Его влияние, объяснила астролог, также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать.

18 ноября с 10:51 Луна будет в знаке Рака - одном из лучших для себя положений.

"Благоприятное время для тех, чья деятельность связана с психологией и социологией, с античностью и антикварными вещами, музыкой, поэзией, репродуктивным искусством, театральной и оперной сценой, кино и эстрадой. Усильте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - посоветовала эксперт.