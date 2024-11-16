Астрологічний прогноз на 16 листопада. Названо головні заборони цього дня

Прогноз астропогоди на 16 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. До 16:08 - кризовий, стресовий для організму період", - попередила Соловйова.

Саме тому, до 16:08:

не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему

не можна піддаватися навіюванню, лінуватися

утримайтесь від сексуальних практик.

Дбайте про своє здоров'я та не ризикуйте ним. У цей день ви можете відчути, що хочете діяти імпульсивно - збільшується ризик нерозумних вчинків.

За швидкоплинною насолодою, наголосила астролог, може прийти розчарування. Головна спокуса цієї суботи - відчуття влади над людьми. Тому необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну.

Гороскоп на 16 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

16 листопада - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

"Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно здає йому "іспити", проходячи крізь його випробування. Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - радить експерт.

Окрім цього, 16 листопада, з 22:10 до 23:47, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Близнюків.

"Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті", - нагадала астролог.

"Цей градус у Близнюках️ вважається царським, вишуканим, аристократичним, який обіцяє здобуття багатства без витрачання особливих зусиль. Він допомагає в оволодінні як матеріальними, так і духовними цінностями. Сприяє досягненню успіху в будь-яких справах, управляє контактами, комунікабельністю, розумовою активністю, інтелектуальними процесами, ментальною жвавістю", - додала вона.