Астрологический прогноз 16 ноября. Названы главные запреты этого дня

Прогноз астропогоды на 16 ноября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской. До 16:08 - кризисный, стрессовый для организма период", - предупредила Соловьева.

Именно поэтому, до 16:08:

не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему

нельзя подвергаться внушению, лениться

воздержитесь от сексуальных практик.

Заботьтесь о своем здоровье и не рискуйте им. В этот день вы можете почувствовать, что хотите действовать импульсивно - увеличивается риск неразумных поступков.

За мимолетным наслаждением, подчеркнула астролог, может прийти разочарование. Главный соблазн этой субботы - чувство власти над людьми. Поэтому необходимо укрощать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину.

Гороскоп на 16 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

16 ноября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем".

"Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя сквозь его испытания. Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно о стариках и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - советует эксперт.

Кроме этого, 16 ноября, с 22:10 до 23:47, Луна, отвечающая за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Близнецов.

"Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни", - напомнила астролог.

"Этот градус в Близнецах️ считается царским, изысканным, аристократическим, обещающим обретение богатства без расходования особых усилий. Он помогает в овладении как материальными, так и духовными ценностями. Способствует достижению успеха в любых делах, управляет контактами, коммуникабельностью, умственной активностью, интеллектуальными процессами, ментальной живостью", - добавила она.