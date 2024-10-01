Астрологічний прогноз на 1 жовтня. Що принесе нам цей день та який колір заборонено використовувати

Астролог Катерина Соловйова дала прогноз на 1 жовтня й розповіла, яким буде цей день. Виявилося, у вівторок варто врахувати вплив Марсу, а тому краще відмовитися від кольорів, які підживлять його енергію.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог озвучила головні поради цього дня й розповіла, які плани слід перенести.

Прогноз астропогоди на 1 жовтня

Все ще діє коридор затемнень. Окрім цього, не забувайте про поєднання Меркурія з Чорним Місяцем - фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника". Цей аспект увійде в точну фазу 2 жовтня, але в період до 5 числа не варто проводити важливі переговори, з'ясовувати стосунки. У цей час, попередила астролог, можливі помилки, прорахунки, конфлікти.

"Також діє поєднання Сонця з Чорним Місяцем. Точним цей аспект стане 3 жовтня. Тому період до 6 жовтня включно не рекомендується для важливих справ у будь-якій сфері", - зазначила Соловйова.

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Стресовий день, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується аби бути спаленим у момент Молодика", - також розповіла вона.

У вівторок уникайте алкоголю та сексуальних контактів. Не можна порушувати обіцянки та умови договорів. Цього дня може з'явитися туга.

"Відстежуйте ваші думки та події цього дня. Сприймайте складнощі цієї доби як урок вищих сил, що вказують на проблеми, які потрібно вирішити, і які є результатом, на який ми заслужили. Трансформуйте негативні думки на позитивні, використовуючи техніки психокорекції", - радить експерт.

"Облиште фальшиві зв’язки, позбавляйтесь надокучливих людей. Завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, підготуйте необхідні звіти. Корисно дотримуватись посту, провести очищення організму, приділити час водним процедурам та прибиранню в домі", - додала вона.

Гороскоп на 1 жовтня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на вівторок

"1 жовтня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати. Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї", - розповіла Соловйова.

Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки.

Окрім цього, врахуйте наступні поради від астролога: