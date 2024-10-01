Астрологический прогноз на 1 октября. Что принесет нам этот день и какой цвет запрещено использовать

Астролог Катерина Соловьева дала прогноз на 1 октября и рассказала, каким будет этот день. Оказалось, во вторник стоит учесть влияние Марса, а потому лучше отказаться от цветов, подпитывающих его энергию.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог озвучила главные советы в этот день и рассказала, какие планы следует перенести.

Прогноз астропогоды на 1 октября

Все еще действует коридор затмений. Кроме этого, не забывайте о сочетании Меркурия с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего "демона-искусителя". Этот аспект войдет в точную фазу 2 октября, но в период до 5 числа не следует проводить важные переговоры, выяснять отношения. В это время, предупредила астролог, возможны ошибки, просчеты, конфликты.

"Также действует сочетание Солнца с Черной Луной. Точным этот аспект станет 3 октября. Поэтому период до 6 октября включительно не рекомендуется для важных дел в какой-либо сфере", - отметила Соловьева.

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Стрессовый день, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния", - также рассказала она.

Во вторник избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Нельзя нарушать обещания и условия договоров. В этот день может появиться тоска.

"Отслеживайте ваши мысли и события в этот день. Воспринимайте сложности этих суток как урок высших сил, указывающих на проблемы, которые нужно решить, и которые являются результатом, который мы заслужили. Трансформируйте негативные мысли в положительные, используя техники психокоррекции", - советует эксперт.

"Оставьте фальшивые связи, избавляйтесь от надоедливых людей. Завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты. Полезно соблюдать пост, провести очищение организма, уделить время водным процедурам и уборке в доме", - добавила она.

Гороскоп на 1 октября (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на вторник

"1 октября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. Из-за общего фона суток не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом машины, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия", - рассказала Соловьева.

Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки.

Кроме этого, учтите следующие советы от астролога: