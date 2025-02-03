Несумісні знаки Зодіаку: хто не підходить одне одному у стосунках?

Діва і Терези

Діви - це практичні перфекціоністи, які щодня будуть проявляти свою наполегливість. Вони реалісти й бачать речі такими, як вони є, а не через ідеальну призму. А Терези живуть, ніби в рожевих окулярах: вони хочуть усе романтизувати й навіть проблеми прагнуть сприймати з легкістю.

На цьому тлі між Терезами і Дівою виникають конфлікти, адже Діва залишається реалістом, а Терези сприймають це особисто, оскільки вірять, що самого лише позитиву достатньо, аби все було добре.

Близнюки і Скорпіон

Близнюки - такі, ніби їх усюди багато, і вони все встигають. Вони мають мінливий характер та купу ідей. Така поведінка може лякати Скорпіона, адже їм важко комусь довіритися, і вони тримають усе в собі, не ділячись навіть із найближчими людьми.

Через імпульсивну та дещо легковажну природу Близнюків Скорпіон ніколи не може відкритися повністю, аби отримати любов, яку ті дають. Їхні стосунки виходять динамічними, колючими та веселими, але не обходиться без частих конфліктів.

Козоріг і Стрілець

Козоріг - один із найбільш працьовитих та амбітних знаків Зодіаку. Він націлений на довгострокові цілі й дуже відповідально ставиться до всіх рішень, які приймає. Люди цього знаку спокійні, зібрані та свідомі. А на протилежному кінці всього цього - Стрілець, який є спонтанним, веселим, авантюрним і творчим.

Поєднання Козорога і Стрільця - це ніби інь-ян, але ще складніше. Там, де Козоріг хоче мати план та діяти за розкладом, Стрілець робить те, що хоче і коли хоче, без зайвого планування. Тому, аби цим двом порозумітися, їм справді доведеться постаратися.