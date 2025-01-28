Три пари знаків Зодіаку, які завжди сваряться

У кожних стосунках час від часу трапляється щось неприємне, а тому важливо відкрито висловлювати свої думки та не боятися робити роботу спільно з партнером. Проте певні астрологічні пари сваряться одне з одним набагато частіше, аніж інші. Інколи напруження між ними досягає максимального рівня.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на портал Bustle пише, хто опинився у цьому списку.

Овен і Скорпіон

Ними обома править планета Марс - розпечене небесне тіло, яке є володарем пристрасті, агресії та оборони. А тому войовничий вплив цієї планети дозволяє обом знакам бути рівними та однаково палкими в суперечках.

Овни в такі моменти швидко втрачають самовладання, у той час як Скорпіони починають замислюватися та дозволяють гніву накопичуватися, поки він не вибухне в один момент.

Обидва символи готові захищати свою територію, і роблять це дуже по-різному. Їхні стилі поведінки з гнівом особливо можуть дратувати одне одного, але їхні примирення є не менш гарячими, ніж сварки. Справа в тому, що вони люблять залишати драму в центрі своїх стосунків.

Телець та Стрілець

Телець - це земний знак, який любить рух у власному темпі та пишається тим, що інші можуть на нього покластися. Волелюбний Стрілець, у свою чергу, переходить з однієї справи до іншої, і робить це дуже миттєво.

Їм обом вдається знайти спільну мову, проте розбіжності інколи стають причиною палких суперечок. Стрілець потребує свободи та постійного руху, і такий темп може змусити Тельця почуватися невпевнено та виснажено. У той же час бажання Стрільця мандрувати також може змушувати Тельця почуватися дещо придушеним, оскільки він має "дике серце" та любить вечірки і спонтанні моменти.

Складність ще й у тому, що жоден із цих знаків не хоче йти на компроміс: Телець залишається упертим, а Стрілець може проявити свій егоїзм, і це стає причиною гарячих суперечок.

Рак та Водолій

Цим двом доведеться подолати багато перешкод, перш ніж вони зможуть подружитися. У якийсь момент вони виявлять, що часто і довго сваряться, оскільки мають явні несумісності у своїх стосунках.

Рак - турботливий та чутливий знак Зодіаку, і для нього дуже важливо мати емоційну близькість із партнером. У той час повітряний Водолій залишається більш відстороненим і зазвичай дивиться на життя з більш об'єктивної та беземоційної точки зору. Через це вони можуть здаватися іншим віддаленими та холодними.

Водолії можуть відчувати себе дещо придушеними почуттями Рака, і це змушує їх негативно реагувати. А Раки, своєю чергою, почуваються ображеними та розчарованими, оскільки бачать у Водоліях відсутність відкритості та співчуття. Це призводить до пасивної агресії, і обоє починають сваритися.