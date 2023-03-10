UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Астрологи визначили найсімейніші знаки Зодіаку. Це ідеальні чоловіки і дружини

Гороскоп найкращих чоловіків і дружин за знаком Зодіаку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп може розповісти про те, які знаки Зодіаку вважаються найсімейнішими, тобто найкращими чоловіками і дружинами. Астрологи виділили три знаки, виходячи з характеристик кожного з них, відповідно до дат народження.

Про це пише Telegram Гороскоп і мотивація.

Телець

Тельці - дуже вірні і віддані люди. Якщо вони і вибудовують відносини, то тільки міцні. На них можна покластися в будь-якій ситуації. І про це знають їхні друзі.

Багато хто вважає, що сім'я для них не так вже важлива, важливіше друзі. Але це не так. Тельці будуть прекрасними батьками і стануть піклуватися про своїх дітей так, як вони того заслуговують.

Рак

Раки природним чином прагнуть до комфорту і безпеки сім'ї. Вони не хочуть нічого, окрім як бути оточеними безумовною любов'ю, яка триватиме все життя. У той час як Рак може бути відомий своєю примхливістю, терпляча і турботлива сторона бере верх, коли справа стосується взаємодії з власними дітьми.

Рак також має дуже материнську і люблячу енергію завдяки своєму зв'язку з Місяцем, небесним тілом, пов'язаним з емоціями. Рідні люди дуже важливі для Рака. Йому подобається проводити час з ними і створити особливий затишок у своїй оселі.

Козеріг

Козероги не забувають про своїх батьків, коли ті старіють, і часто відвідують їх. Вони також беруть активну участь в житті своїх дітей, тому що для них немає нічого важливішого.

Багато хто думає, що цей знак любить лише свою кар'єру, але це не так. Сім'я для них - це все. Вони витрачають багато часу на виховання дітей і створення своїх традицій всередині сім'ї.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку скоро раптово розбагатіють.

Крім того читайте, кого зі знаків Зодіаку астрологи називають "нестаріючими".

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп