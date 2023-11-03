Астрологи відповіли, які коштовності приносять успіх. Алмази для кохання, рубіни - для мудрості

Астрологи вважають, що деякі дорогоцінні камені здатні вплинути на людину. Наприклад, вони можуть залучити до життя любов, мудрість, гроші та щастя.
Які камені приносять удачу та як носити прикраси, щоб вони зробили вас найщасливішими, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Astrotalk.
На думку астрологів, не усі коштовності можуть впливати на різні сфери життя. Однак якщо ви точно знаєте, чого хочете, деякі камені можуть допомогти:
Якщо вам потрібні гроші, обирайте прикраси із сапфірами, рубінами чи смарагдами. Вони допоможуть пробудити усі якості, які необхідні для кар'єри та фінансового успіху. Якщо ж ви мрієте про другу половинку, але часто кидаєтеся у вир із головою - вам допоможуть не тільки алмази, адже сапфіри подарують ще й мудрість.
Однак важливим є не тільки вибір каменю. Існує чимало типів прикрас, кожен із них по-різному здатний "передавати" людині "силу" коштовностей, вважають астрологи. Наприклад:
кільце - вибір руки і навіть конкретного пальця неймовірно важливий, адже на мізинці камінь може впливати на багатство, а на вказівному пальці він лише привертатиме увагу протилежної статі
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