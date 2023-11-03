Астрологи ответили, какие драгоценности приносят удачу. Алмазы для любви, рубины - для мудрости

Астрологи считают, что некоторые драгоценные камни способны повлиять на человека. К примеру, они могут привлечь в жизнь любовь, мудрость, деньги и счастье.
Какие камни приносят удачу и как носить украшения, чтобы они сделали вас самыми счастливыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrotalk.
По мнению астрологов, не все драгоценности могут влиять на разные сферы жизни человека. Однако если вы точно знаете, чего хотите, некоторые камни вам могут помочь:
Если вам нужны деньги, выбирайте украшения с сапфирами, рубинами или изумрудами. Они помогут пробудить в вас все качества, которые необходимы для карьерного роста и финансового благополучия. Если же вы мечтаете о второй половинке, но часто бросаетесь в омут с головой - вам помогут не только алмазы, ведь сапфиры, к примеру, подарят еще и мудрость.
Однако важен не только выбор камня. Существует немало типов украшений, каждый из них по-своему способен "передавать" человеку "силу" драгоценностей, считают астрологи. К примеру:
кольцо - выбор руки и даже конкретного пальца невероятно важен, ведь на мизинце камень может влиять на богатство, а на указательном пальце он будет лишь притягивать внимание противоположного пола
Напомним, ранее стало известно, что невероятное чудо навсегда изменит жизнь трех знаков Зодиака.
Также мы рассказывали, какие знаки Зодиака настигнет бумеранг судьбы.