Астрологи ответили, какие драгоценности приносят удачу. Алмазы для любви, рубины - для мудрости

Астрологи считают, что некоторые драгоценные камни способны повлиять на человека. К примеру, они могут привлечь в жизнь любовь, мудрость, деньги и счастье.

Какие камни приносят удачу и как носить украшения, чтобы они сделали вас самыми счастливыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrotalk .

Как выбрать камень для удачи или богатства

По мнению астрологов, не все драгоценности могут влиять на разные сферы жизни человека. Однако если вы точно знаете, чего хотите, некоторые камни вам могут помочь:

рубины - для пробуждения лидерских качеств, борьбы с комплексами и для уверенности в собственных силах

- для пробуждения лидерских качеств, борьбы с комплексами и для уверенности в собственных силах сапфиры - для мудрости и хладнокровия, помогут тем, кто не может достичь успеха из-за отсутствия самодисциплины

- для мудрости и хладнокровия, помогут тем, кто не может достичь успеха из-за отсутствия самодисциплины алмазы - для любви и гармонии, помогают построить крепкий союз и найти свою вторую половинку

- для любви и гармонии, помогают построить крепкий союз и найти свою вторую половинку изумруды - для борьбы с неуверенностью, а также для тех, кто хочет стать умнее и найти новые источники знаний.

Если вам нужны деньги, выбирайте украшения с сапфирами, рубинами или изумрудами. Они помогут пробудить в вас все качества, которые необходимы для карьерного роста и финансового благополучия. Если же вы мечтаете о второй половинке, но часто бросаетесь в омут с головой - вам помогут не только алмазы, ведь сапфиры, к примеру, подарят еще и мудрость.

Какие камни приносят удачу (фото: freepik.com)

Как выбрать украшение для счастья

Однако важен не только выбор камня. Существует немало типов украшений, каждый из них по-своему способен "передавать" человеку "силу" драгоценностей, считают астрологи. К примеру: