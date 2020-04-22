Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых май будет очень сложным

Гороскоп 2020 на май предупреждает четыре знака Зодиака о трудностях и потерях, которые их ждут в последний месяц весны. Особенно много испытаний планеты готовят представителям этих знаков в деньгах и карьере. Что советуют им астрологи, как достойно преодолеть кризисный период - в материале Styler.

Гороскоп на май 2020 Овен

В мае Овен встанет слишком пассивными и медленными. Именно из-за нехватки энергии, ему будет труднее достичь цели. Такое состояние может привести к тому, что у вас внутри накопится слишком много негатива, который рано или поздно вырвется наружу, от чего пострадаете вы сами, ваша работа, а также близкие люди.

Астрологи советуют учиться выплескивать негатив - в крайнем случае разбейте тарелку. В мае с осторожностью нужно относиться к деньгам и займам. Если вы уже обременены кредитом, похоже, что окажетесь в ситуации, которая требует большого умения в ее разрешении.

Гороскоп на май 2020 Близнецы

Близнецы будут чрезмерно истощать себя, особенно те, кто занят подвижной работой. Позитивное отношение поможет вам преодолеть физическую слабость или плохое здоровье. Вам необходимо сосредоточиться на своем здоровье, побольше отдыхать, но и не забывать о карьере, иначе она забудет о вас.

Организуйте свою повседневную жизнь так, чтобы она была максимально эффективной. Возможно почувствуете себя тяжело, потому что вы взяли на себя слишком много обязательств и вам просто захочется сбежать от реальности в мир фантазий. Не увлекайтесь, это чревато депрессией.

Гороскоп на май 2020 Лев

В мае для Льва крайне нежелательно заниматься нелюбимой работой. Если вы не будете любить то, что делаете, все пойдет наперекосяк, и вас могут уволить. Подсознательно вы этого хотите, потому что больше не можете работать без какого-либо смысла. Если вы не работаете и ищете работу, но не хотите ничего делать, работа все равно может вас найти.

Финансовый кризис для вас продолжается, как и борьба за деньги. Они задерживаются, но однозначно придут. Тогда вы решите все, что беспокоило вас и лишало сна в течение нескольких дней.

Гороскоп на май 2020 Скорпион

В мае вы можете чувствовать себя плохо или стремиться к некоторым изменениям в вашей повседневной жизни. Работающие Скорпионы могут оказаться в ситуации потери или необходимости адаптироваться к новой ситуации. Если вам хватит сноровки, есть шанс поменять работу, или выбить больше денег. Но что бы вы не предприняли, в конце месяца вам все равно покажется, что можно было сделать больше, и вы что-то упустили.

Энергия между вами и людьми, с которыми контактируете, должна быть мирной, иначе произойдет ссора или даже разрыв. Будьте мудрее, чтобы не оказаться в ситуации непримиримого конфликта.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака ждут важные перемены в мае 2020 года.