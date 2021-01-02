Астролог удивил прогнозом о Крыме и рассказал, когда закончится война на Донбассе

Астролог дал прогноз по Крыму и войне на Донбассе (иллюстративное фото: atr.ua)

Оккупированный Россией украинский Крым может стать турецким уже через несколько лет, а война на Донбассе должна закончиться в этом году, считает известный астролог Влад Росс.

Предсказатель рассказал в эфире программы "Расклад Кулинича" на Апостроф TV, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "уже заявил претензии" на украинский полуостров.

"Тут все очень сложно. Насчет Крыма я всегда говорил, еще 5-6 лет назад, но никто мне не верил, что на Крым заявит претензию Турция. И как совсем недавно мы узнали, товарищ Эрдоган все таки уже заявил претензии на Крым и сказал, что он точно не российский. Но он же не договорил до конца", - отметил Влад.

Астролог заявил, что есть пророчество о вероятности воны в Крыму "креста и полумесяца".

"К сожалению, мусульмане могут там тоже присутствовать", - озвучил мысли Росс.

Также он уточнил, что такие события произойдут после 2025 года, когда Плутон войдет в Водолей.

"Когда Екатерина II отобрала у турков Крым, как раз это было вхождение Плутона в Водолей. Вот он опять туда входит. И сейчас Россия может его потерять, и он может стать турецким", - сказал астролог.

Относительно военной агрессии РФ против Украины на Донбассе Влад заявил, что война закончится в 2021 году.

"7 лет цикл Белой Луны - Селены. 7 лет должна война продолжится и закончиться ровно через 7 лет. Рассчитываем: 2014 год... 7 лет... это 2021-й", - убежден астролог.

При этом предсказатель подчеркнул, что озвученные события в Крыму и на Донбассе связаны с возможным уходом президента РФ Владимира Путина из власти. Влад даже высказал мнение, что это может произойти по причине его смерти.

"Война продолжается только по одному сценарию - пока жив Путин. Но в 2022 году, может быть даже в самом конце 2021 года, когда у него включится последний Соляр, получается, что он может вообще прекратить свое земное существование. Марс - планета убийства - будет в соединении с Луной и Солнцем в его гороскопе. А Марс - это всегда очень страшная и ужасная планета, и может быть очень страшная смерть", - рассказал астролог.

Видео: Астролог дал прогноз по Крыму и войне на Донбассе

Ранее сообщалось, что астролог Влад Росс назвал дату окончания коронавируса в Украине.

Напомним, 16 октября президенты Украины и Турции Зеленский и Эрдоган выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Стамбуле.