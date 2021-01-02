Астролог здивував прогнозом про Крим і розповів, коли закінчиться війна на Донбасі

Астролог дав прогноз по Криму та війні на Донбасі (ілюстративне фото: atr.ua)

Окупований Росією український Крим може стати турецьким вже через кілька років, а війна на Донбасі має закінчитися в цьому році, вважає відомий астролог Влад Росс.

Провісник розповів в ефірі програми "Розклад Кулініча" на Апостроф TV, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган "вже заявив претензії" на український півострів.

"Тут все дуже складно. Щодо Криму я завжди говорив, ще 5-6 років тому, але ніхто мені не вірив, що на Крим заявить претензію Туреччина. І як зовсім недавно ми дізналися, товариш Ердоган все-таки вже заявив претензії на Крим і сказав, що він точно не російський. Але він не договорив до кінця", - зазначив Влад.

Астролог заявив, що є пророцтво про ймовірність війни в Криму "хреста і півмісяця".

"На жаль, мусульмани можуть там теж бути присутні", - озвучив думки Росс.

Також він уточнив, що такі події відбудуться після 2025 року, коли Плутон увійде у Водолій.

"Коли Катерина II відібрала у турків Крим, саме це було входження Плутона у Водолій. Ось він знову туди входить. І зараз Росія може його втратити, і він може стати турецьким", - сказав астролог.

Щодо військової агресії РФ проти України на Донбасі Влад заявив, що війна закінчиться в 2021 році.

"7 років цикл Білій Місяця - Селени. 7 років повинна війна тривати та закінчитися рівно через 7 років. Розраховуємо: 2014 рік... 7 років... це 2021-й", - переконаний астролог.

При цьому провісник наголосив, що озвучені події в Криму і на Донбасі пов'язані з можливим відходом президента РФ Володимира Путіна з влади. Влад навіть висловив думку, що це може статися з причини його смерті.

"Війна триває тільки за одним сценарієм - поки живий Путін. Але в 2022 році, може бути навіть саме наприкінці 2021 року, коли у нього включиться останній Соляр, виходить, що він може взагалі припинити своє земне існування. Марс - планета вбивства - буде в з'єднанні з Місяцем і Сонцем в його гороскопі. А Марс - це завжди дуже страшна і жахлива планета, і може бути дуже страшна смерть", - розповів астролог.

Відео: Астролог дав прогноз по Криму та війні на Донбасі

Раніше повідомлялося, що астролог Влад Росс назвав дату закінчення коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, 16 жовтня президенти України і Туреччини Зеленський і Ердоган виступили зі спільною заявою за підсумками зустрічі в Стамбулі.