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Астролог розсекретила, кому Новий рік принесе радість, зміни та гроші. Шукайте себе в списку щасливчиків

Гороскоп на Новий рік (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Новий рік - нові можливості. Комусь зірки обіцяють зміни та чимало щастя, а комусь слід заздалегідь підготуватися та знати, в яких справах варто виявити максимальну обачність.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому чекати на дива та щастя, а кому слід готуватися до неприємних сюрпризів.

Кому пощастить у Новому році 

Прийдешній рік обіцяє позитивні зміни у житті, неординарні події та нестандартні ідеї тим, хто народився в такі дати:

  • з 13 до 21 січня
  • з 13 до 21 березня
  • з 15 до 24 липня
  • з 15 до 24 вересня.

Неприємні несподіванки можуть очікувати на тих, хто з’явився на світ:

  • з 13 до 22 травня
  • з 11 до 22 лютого
  • з 15 до 24 серпня
  • з 15 до 24 листопада.

Хто почне нове життя у 2025 році (ілюстрація: freepik.com)

Творче натхнення, креативні, інтуїтивні відкриття та духовне зростання очікують на тих, хто народився:

  • з 17 до 22 січня
  • з 18 до 23 травня
  • з 19 до 24 липня
  • з 19 до 24 листопада.

Ілюзії, безпідставні фантазії, примарні плани, впадіння в крайнощі, перемога поганих звичок над силою волі чатуватимуть на тих, хто святкує свій день народження:

  • з 17 до 22 березня
  • з 18 до 23 червня
  • з 20 до 24 вересня
  • з 19 до 23 грудня.   

Позитивні життєві трансформації та відчутні грошові надходження можливі в тих, хто народився:

  • з 21 по 23 березня
  • з 22 до 24 травня
  • з 24 до 26 вересня
  • з 23 до 25 листопада.

З різноманітними ризиками вірогідно зіткнуться ті з нас, хто народився:

  • з 21 до 23 січня
  • з 21 до 23 квітня
  • з 24 до 26 липня
  • з 24 до 26 жовтня. 
 
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