Астролог розсекретила, кому Новий рік принесе радість, зміни та гроші. Шукайте себе в списку щасливчиків

Кому пощастить у Новому році

Прийдешній рік обіцяє позитивні зміни у житті, неординарні події та нестандартні ідеї тим, хто народився в такі дати:

з 13 до 21 січня

з 13 до 21 березня

з 15 до 24 липня

з 15 до 24 вересня.

Неприємні несподіванки можуть очікувати на тих, хто з’явився на світ:

з 13 до 22 травня

з 11 до 22 лютого

з 15 до 24 серпня

з 15 до 24 листопада.

Хто почне нове життя у 2025 році (ілюстрація: freepik.com)

Творче натхнення, креативні, інтуїтивні відкриття та духовне зростання очікують на тих, хто народився:

з 17 до 22 січня

з 18 до 23 травня

з 19 до 24 липня

з 19 до 24 листопада.

Ілюзії, безпідставні фантазії, примарні плани, впадіння в крайнощі, перемога поганих звичок над силою волі чатуватимуть на тих, хто святкує свій день народження:

з 17 до 22 березня

з 18 до 23 червня

з 20 до 24 вересня

з 19 до 23 грудня.

Позитивні життєві трансформації та відчутні грошові надходження можливі в тих, хто народився:

з 21 по 23 березня

з 22 до 24 травня

з 24 до 26 вересня

з 23 до 25 листопада.

З різноманітними ризиками вірогідно зіткнуться ті з нас, хто народився: