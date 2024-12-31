Астролог розсекретила, кому Новий рік принесе радість, зміни та гроші. Шукайте себе в списку щасливчиків

Новий рік - нові можливості. Комусь зірки обіцяють зміни та чимало щастя, а комусь слід заздалегідь підготуватися та знати, в яких справах варто виявити максимальну обачність.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому чекати на дива та щастя, а кому слід готуватися до неприємних сюрпризів.
Прийдешній рік обіцяє позитивні зміни у житті, неординарні події та нестандартні ідеї тим, хто народився в такі дати:
Неприємні несподіванки можуть очікувати на тих, хто з’явився на світ:
Хто почне нове життя у 2025 році (ілюстрація: freepik.com)
Творче натхнення, креативні, інтуїтивні відкриття та духовне зростання очікують на тих, хто народився:
Ілюзії, безпідставні фантазії, примарні плани, впадіння в крайнощі, перемога поганих звичок над силою волі чатуватимуть на тих, хто святкує свій день народження:
Позитивні життєві трансформації та відчутні грошові надходження можливі в тих, хто народився:
З різноманітними ризиками вірогідно зіткнуться ті з нас, хто народився:
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