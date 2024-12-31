Астролог рассекретила, кому Новый год принесет радость, перемены и деньги. Ищите себя в списке счастливчиков

Новый год - новые возможности. Кому-то звезды обещают перемены и немало счастья, а кому-то следует заранее подготовиться и знать, в каких делах нужно проявить максимальную осмотрительность.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева рассказала, кому ждать чудес и счастья, а кому следует готовиться к неприятным сюрпризам.
Грядущий год обещает позитивные изменения в жизни, неординарные события и нестандартные идеи тем, кто родился в такие даты:
Неприятные неожиданности могут ждать тех, кто появился на свет:
Кто начнет новую жизнь в 2025 году (иллюстрация: freepik.com)
Творческое вдохновение, креативные, интуитивные открытия и духовный рост ждут тех, кто родился:
Иллюзии, безосновательные фантазии, призрачные планы, впадение в крайности, победа плохих привычек над силой воли будут подстерегать тех, кто празднует свой день рождения:
Позитивные жизненные трансформации и ощутимые денежные поступления возможны у тех, кто родился:
С различными рисками вероятно столкнутся те из нас, кто родился:
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