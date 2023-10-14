Астролог розповіла, що робити знакам Зодіаку, щоб у них були гроші

Інструкція користування натальною картою

Для того, щоб зрозуміти, який знак вашого другого будинку, потрібно для початку відкрити свою натальну карту. За словами Ольги, це можна робити на будь-якому онлайн сервісі та подивитися, у якому знаку ваш другий дім.

Астролог зазначає, що у натальній карті другий будинок позначається знаком II.

Що робити знакам Зодіаку для притягування грошей

Що порібно робити знакам Зодіаку для притягування грошей (фото: Freepik)

Овен

Займаємо активну позицію у житті. Відстоювати завжди свої бажання та кордони. Обов’язково займатись спортом.

Тілець

Прикрашаємо себе, свій дім та робочий простір. Обов‘язково збираємо для себе "подушку безпеки".

Близнюки

Заводимо знайомства, дружимо. Багато спілкуємось, активно ведемо соціальні мережі.

Рак

Турбуємось, опікуємось, вивчаємо історію своєї родини.

Лев

Проявляємо щедрість, даруємо подарунки, вивчаємо акторську майстерність.

Діва

Робимо навколо себе затишну атмосферу на роботі і вдома. Піклуємось про домашніх тваринок. Ведемо здоровий спосіб життя.

Терези

Цікавимось модою та культурою. Ходимо в театри, музеї, виставки.

Скорпіон

Вивчаємо психологію, езотерику, вчимось делегувати.

Стрілець

Повчаємо, виховуємо, роздаємо поради, ділимось знаннями.

Козеріг

Вивчаємо теми про бізнес та просування. Вчимось керувати. Виконуємо свої обіцянки.

Водолій

Вивчаємо астрологію, нумерологію. Ведемо соціальні мережі, будуємо довгострокові плани.

Риби

Медитуємо, візуалізуємо, займаємось благодійністю, піклуємось про природу.

Ольга зазначає, що той, хто хоче знати відповідь, той отримує підказки від всесвіту, можливо, навіть випадкові.