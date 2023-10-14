Астролог рассказала, что делать знакам Зодиака, чтобы у них были деньги

В Астрологии есть важный пункт компенсаторика - это действия, которые нужны человеку, чтобы прорабатывать свои негативные моменты. В данном случае мы рассматриваем, что необходимо сделать для открытия денежного потока.

Астролог Ольга Маслова для РБК-Украина (проект Styler) рассказала, как определить, в каком знаке находится наш второй дом, отвечающий за денежный поток с помощью своей натальной карты.

Ольга отмечает, что тот, кто хочет знать ответ, получает подсказки от вселенной, возможно, даже случайные.

Изучаем темы о бизнесе и продвижении. Учимся управлять. Выполняем свои обещания.

Делаем вокруг себя уютную атмосферу на работе и дома. Заботимся о домашних животных. Ведем здоровый образ жизни.

Украшаем себя, свой дом и рабочее пространство. Обязательно собираем для себя подушку безопасности.

Занимаем активную позицию в жизни. Отстаивать всегда свои желания и границы. Обязательно заниматься спортом.

Что нужно делать знакам Зодиака для притягивания денег (фото: Freepik)

Чтобы понять, какой знак вашего второго дома, нужно для начала открыть свою натальную карту. По словам Ольги, это можно делать на любом онлайн сервисе и посмотреть, в каком знаке ваш второй дом.

Ранее мы рассказывали о том, что День рождения человека влияет на его жизнь.

А также писали о том, на что намекают одинаковые цифры на часах.