Астролог рассказал, что ждет Вакарчука в политике

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Влад Росс рассказал о политическом будущем Вакарчука

Вакарчук идет на выборы в Верховную Раду. При этом звезды предрекают музыканту успешное политическое будущее. Об этом рассказал астролог Влад Росс изданию Апостроф.

По словам астролога, Святослав Вакарчук может провести силу в парламент и даже стать президентом Украины. Но, с другой стороны, еще многое будет зависеть от даты, на которую будет назначены выборы.

Влад Росс отметил, что у Вакарчука такая же комбинация планет, как у Зеленского. Но у новоизбранного президента комбинация Луны и Сатурна в царственном льве, а у Вакарчука соединение Луны и Сатурна. Это соединение дает возможность Святославу занять президентское кресло.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Астролог подчеркнул, что дата голосования имеет ключевое значение. Например, для успеха на парламентских выборах необходимо, чтобы выборы состоялись осенью. Если будут досрочные выборы летом, то шансов мало. Также есть определенные требования и к дате начала президентской кампании.

Кроме того, Влад Росс заявил, что Вакарчук окончательно уходит из музыки в политику.

Напомним, что Святослав заявил, что не будет собой, если перестанет заниматься творчеством. Об этом он сказал в ходе представления своей партии.

Ранее сообщалось, что Вакарчук зарегистрировал страницу в Instagram и записал первое видеообращение к поклонникам.