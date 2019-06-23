Астролог рассказал, кто точно найдет свою любовь в 2019 году

Астролог Павел Глоба составил любовный гороскоп на 2019-й год. Согласно его предсказаниям, в этом году, в особенности летом и осенью, Львы, Девы, Скорпионы и Блезнецы смогут найти любовь всей жизни. Более того, отношения, которые будут официально оформлены в 2019-м году будут, согласно звездам, более крепкими и сильными.

Лев. Для одиноких Львов, согласно любовному гороскопу, особенно удачно будет лето 2019 года. Именно в этом сезоне они смогут реализовать весь свой романтический потенциал (даже те, кто честно полагает, что такого потенциала у них нет). При этом совсем не обязательно соглашаться буквально на все авантюры подряд, тут судьба сама будет подстраиваться под желания и устремления Львов. С другой стороны – если постоянно отказываться от возможностей, в итоге их просто не станет. Львов успех в сфере личных отношений ждет именно на лоне природы, и чем дальше от укутанного смогом мегаполиса – тем лучше. Вероятно, представители вашего знака Зодиака многое откроют в себе и в своих близких, а еще – обязательно познакомятся с кем-то интересным.

Дева. 2019 год обстоятельствами будет импонировать настрою Дев. Целенаправленный поиск второй половинки одиноким представителям знака Зодиака Дева не то, чтобы не рекомендуется, просто в этом не будет смысла. Люди, которые так или иначе предназначены вам судьбой, сами найдут вас, порой – в самых неожиданных местах, поэтому капельку авантюризма в свой ежедневный коктейль вам все-таки рекомендуется добавить.

Скорпион. В 2019 году Скорпионы смогут понять, какие люди их окружают в действительности. Никаких сверхъестественных открытий Скорпионы не совершат, это будет вполне обыденный житейский опыт, который, однако, в дальнейшем может оказать на судьбу представителей вашего знака Зодиака фундаментальное значение. Поэтому звезды рекомендуют не терять фокуса, следить за всем, до чего только можно дотянуться, а главное – не отказывать себе в том, к чему подталкивает внутренняя страсть. В столь удивительный период возможно все. Если Вы сделаете правильный выбор, когда рассмотрите свое окружение поближе – вам удастся найти настоящую любовь!

Близнецы. Для одиноких людей 2019 год - это идеальное время, чтобы исправить ситуацию, причем Близнецам предстоит действовать напористо и целеустремленно, а в финале этой поистине эпической саги еще придется делать выбор. Выбор этот будет вовсе не окончательным и при большом желании его потом можно будет изменить. С другой стороны, никто ничего не забудет, поэтому стоит отнестись к вопросу тщательно и осмотрительно.

Для всех других знаков Зодиака в 2019 году важна искренность, при помощи которой вы сможете решить буквально любые трудности, если таковые будут иметь место в любовных отношениях. Напоследок, любовный гороскоп на 2019 год дает еще один совет – не пренебрегать своими ощущениями. Это время во многом интуитивно, а счастье зачастую ждет совсем не там, где его ищут.

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