Астролог предупредила о сложном периоде: что можно и нельзя делать

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года советует всем знакам Зодиака быть осторожными. Ближайшие дни пройдут при свете растущей луны и главным событием недели станет разворот Меркурия. По словам известного астролога Татьяны Борщ, капризная планета пойдет вспять 8 июля и завершит петлю аж 1 августа. Этот период сложен тем, что совпадает с коридором затмений.

Что не стоит делать с 8 по 14 июля

С 8 по 14 июля астролог советует всем знакам Зодиака не совершать крупные покупки. Также желательно постараться не регистрировать брак в этот период. Удержитесь от регистрации фирмы. Да и вообще, не начинайте заниматься новыми делами.

Не стоит кардинально менять свой облик, делать пластику и другие операции, если только они не вызваны крайней необходимостью.

Не стоит начинать учиться чему-то новому и отправляться в путешествие в новые места.

Что можно делать с 8 по 14 июля

Это время для всех знаков Зодиака идеально подходит для исправления ошибок, сделанных в прошлом, возврата к старым проектам и их окончательной доработки.

Люди, которых мы уже знаем, могут неожиданно открыться с новой стороны. Возможны ностальгические настроения, встречи со старыми знакомыми и друзьями.

Коридор затмений и ретро Меркурий на этот раз связаны, что означает возвращение к своему истинному "я", осознание своих подлинных желаний и их дальнейшую реализацию.

Ранее астролог рассказал, какие знаки Зодиака потеряют деньги в июле.