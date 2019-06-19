Астролог предупредила об опасном периоде: возможны даже катастрофы

Астролог предупредила об опасности (Коллаж РБК-Украина)

Астролог рассказала, как минимизировать негативные последствия двух планет

Астрологи предупреждают, что последняя декада июня станет весьма опасной в эмоциональном плане, так как Марс и Сатурн вступили в противостояние. Известный астропсихолог Валентина Виттрок предупредила, что в этот период могут преследовать неудачи, препятствия, неприятности и проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала для издания "Факты".

Она объяснила, что обе планеты, Марс и Сатурн – негативные, провокационные и агрессивные, что несет людям проблемы со здоровьем, а иногда и очень серьезные.

"В мире в такие периоды также могут происходить природные и техногенные катастрофы, следствием которых становятся серьезные разрушения. В общественной сфере вероятны политические конфликты, народные волнения, революции. В жизни обыкновенных людей в такое время срабатывает закон Мерфи, а проще говоря, закон подлости, который гласит: если неприятность может произойти, она обязательно произойдет", - объяснила Виттрок.

Она отметила, что подобное сочетание планет нервирует и люди становятся чувствительными и обидчивыми. Могут наблюдаться внезапные обиды по мелочам, повышенная эмоциональность, а реакция может стать не просто страстной и горячей, а местами даже неадекватной.

Астропсихолог порекомендовала людям в этот период не нарушать установленные правила, не вторгаться на чужую территорию, а эмоции – сдерживать.

"Что касается повышенной эмоциональности, то здесь надо стараться сдерживать себя. Особенно это касается тех, кто склонен к реакциям подобного рода. Но под воздействием ссорящихся Марса и Сатурна неадекватно повести себя может даже самый спокойный и уравновешенный человек. Чтобы подобного не произошло, держите свое поведение под контролем и, почувствовав, что вас заносит, принимайте меры: считайте до десяти, глубоко дышите, пейте воду — в общем, делайте то, что помогает вам в подобных случаях. Если ничего не помогает и назревает нешуточная ссора, лучше вообще встать и уйти, чем продолжать общение, которое может вылиться в серьезный конфликт", - порекомендовала Виттрок.

Также она посоветовала смело отправляться в отпуск, но предупредила, что от рискованных видов отдыха и спорта, таких как полет на дельтаплане, катание на тарзанке, стоит воздержаться.

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