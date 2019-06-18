Астролог рассказал, кого ждет большая удача уже этим летом

Астролог рассказал, кого ждет удача этим летом (коллаж РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака очень повезет летом 2019 - читайте в гороскопе удачи

Гороскоп на лето 2019 сулит удачу для некоторых знаков Зодиака. Для каких именно - знают профессиональные астрологи. Один из таких специалистов составил астрологический прогноз, согласно которому этим летом многим придется попотеть, чтобы добиться финансового, карьерного и личного благополучия. Но некоторым знакам это будет сделать намного легче, чем другим, ведь им во всем будет сопутствовать Фортуна.

Близнецы

Этим летом удача точно не отвернется от Близнецов. У вас будет получаться и продуктивно работать и ярко отдыхать. Незабываемых (в хорошем смысле слова) событий, приключений и сюрпризов будет предостаточно. У Близнецов также намечается светлая полоса в отношениях со второй половинкой. Ну, а для тех, кто еще не нашел свою любовь, судьба подготовила приятный сюрприз.

Рак

Раки, готовьтесь! В ближайшие месяцы вас ждет куча приятных встреч, романтических свиданий и прочих милейших моментов. Главное, не грустите о том, что прошло, и перестаньте уже томиться в одиночестве! Этим летом звезды сулят вам новую любовь, заманчивые предложения по работе и финансовый успех.

Лев

Те, кто родился под покровительством этого знака Зодиака, станут этим летом настоящими везунчиками. Вы обретете уверенность в своих силах, и ни одна вершина не устоит под вашим напором. Главное - помните, что удача на стороне тех, кто в нее верит. Конечно, трудности на пути к успеху тоже возможны, но они будут минимальными и не затмят удовольствия от побед на всех фронтах.

Дева

Этим летом, в каком бы направлении вы не действовали, у вас все будет получаться на самом высоком уровне! И даже если у вас будут возникать какие-то трудности, то не отчаивайтесь - любую неприятность вам помогут преодолеть родные люди. И даже если вам будет казаться, что "все пропало" - на самом деле это не так. Фортуна несколько месяцев будет ходить за вами по пятам. Поэтому минутные огорчения моментально сменятся долгими яркими позитивными эмоциями. Девам будет везти как в делах амурных, так и в финансовом плане.

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