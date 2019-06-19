Астролог попередила про небезпечний періоді: можливі навіть катастрофи

Астролог попередила про небезпеку (Колаж РБК-Україна)

Астролог розповіла, як мінімізувати негативні наслідки двох планет

Астрологи попереджають, що остання декада червня стане дуже небезпечною в емоційному плані, так як Марс і Сатурн вступили в протистояння. Відомий астропсихолог Валентина Виттрок попередила, що в цей період можуть переслідувати невдачі, перешкоди, неприємності і проблеми зі здоров'ям. Про це вона розповіла для видання "Факти".

Вона пояснила, що обидві планети, Марс і Сатурн – негативні, провокаційні і агресивні, що несе людям проблеми зі здоров'ям, а іноді і дуже серйозні.

"У світі в такі періоди також можуть відбуватися природні та техногенні катастрофи, наслідком яких стають серйозні руйнування. В суспільній сфері вірогідні політичні конфлікти, народні заворушення, революції. У житті звичайних людей в такий час спрацьовує закон Мерфі, а простіше кажучи, закон підлості, який говорить: якщо неприємність може статися, вона обов'язково відбудеться", - пояснила Виттрок.

Вона зазначила, що подібне поєднання планет нервує і люди стають чутливими і образливими. Можуть спостерігатися раптові образи по дрібницях, підвищена емоційність, а реакція може стати не просто пристрасною і гарячою, а місцями навіть неадекватною.

Астропсихолог порекомендувала людям в цей період не порушувати встановлені правила, не вторгатися на чужу територію, а емоції – стримувати.

"Що стосується підвищеної емоційності, то тут треба намагатися стримувати себе. Особливо це стосується тих, хто схильний до реакцій подібного роду. Але під впливом Марса і Сатурна у сварці повести себе неадекватно може навіть самий спокійний і врівноважений чоловік. Щоб подібного не сталося, тримайте свою поведінку під контролем і, відчувши, що вас заносить, приймайте заходи: рахуйте до десяти, глибоко дихайте, пийте воду — загалом, робіть те, що допомагає вам у подібних випадках. Якщо нічого не допомагає і назріває справжня сварка, краще взагалі встати і піти, ніж продовжувати спілкування, яке може вилитися в серйозний конфлікт", - порекомендувала Виттрок.

Також вона порадила сміливо відправлятися у відпустку, але попередила, що від ризикованих видів відпочинку і спорту, таких як політ на дельтаплані, катання на тарзанці, варто утриматися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астролог розповів, кого чекає велика удача вже цього літа.

А також розповідали про те, що астролог розповіла, які знаки Зодіаку розбагатіють вже на цьому тижні.