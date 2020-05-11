Этим знакам Зодиака суждено круто поменять свою жизнь до конца весны

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп назовет всего три знака Зодиака, которым звезды сулят серьезные перемены в мае

Гороскоп 2020 на май подскажет, каким знакам Зодиака выпадет уникальный шанс получить грандиозные жизненные перемены. Астрологи назвали всего троих представителей зодиакального круга, которые смогут начать свою жизнь с чистого листа до конца весны 2020.

Гороскоп на май 2020: Телец

Для Тельца придет идеальное время для восстановления сил и отдыха. Конечно же, можно и поработать, но астрологи настоятельно рекомендуют взять отпуск или перерыв в работе. Звезды помогут переосмыслить все спорные события, что происходили в последнее время с вами, и покажут верный путь. Правильный отдых поможет настроиться на дальнейшие свершения и достижения.

В этот период одинокие Тельцы могут завести интересное знакомство, а семейные - рассчитывать на полное взаимопонимание и поддержку со стороны близких.

Гороскоп на май 2020: Дева

Звезды будут дарить Деве прилив сил и удачи в мае 2020. Астрологи советуют вам пользоваться моментом и браться за самые важные дела, выходить из зоны комфорта, пробуя себя в чем-то новом. Этот период станет временем новых открытий и сюрпризов.

Кроме того, в конце весны можно познакомится с интересным человеком, а существующие отношения перевести на качественно новый уровень. Астрологи советуют, что в это время можно планировать свадьбу, помолвку или задуматься о знакомстве с родителями.

Гороскоп на май 2020: Стрелец

Звезды и планеты будут для Стрельца в очень благоприятном положении. Это позволит вам запрограммировать свою энергетику на успех. Достаточно лишь почаще говорить себе, что все у вас выйдет, и все острые углы сгладятся. Главное, считают астрологи, верить в собственный успех, и тогда все у вас наладится!

Вполне возможно, что в жизнь удастся воплотить то, о чем Стрельцы давным-давно мечтали. Можно также взять паузу в каком-то деле, отдохнуть от отношений или чрезмерно активной деятельности.

Ранее мы писали, что двукратный победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал, у каких знаков Зодиака в мае может пошатнуться здоровье.