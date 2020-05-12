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Астролог попередив про важливу подію: будуть проблеми з грошима і стосунками

STYLERЖиття    12.05.2020 - 21:40
Астролог попередив про важливу подію: будуть проблеми з грошима і стосунками
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астролог попередив про небезпечний період, який особливо вплине на деякі знаки Зодіаку

Гороскоп 2020 в прогнозі астролога на найближчий тиждень попереджає про складний період, що ознаменується переходом в ретроградний рух відразу кількох планет. Таке положення викличе ряд фінансових труднощів і випробувань, яких зазнають стосунки. Особливо небезпечні ці дні для деяких знаків Зодіаку

Астролог Георгій Лічелі.на своїй сторінці в Instagram розповів, що на поточному тижні відбудуться важливі події. 13 травня Венера розвернеться в ретроградний рух, який триватиме до 26 червня.

Такий розворот Венери на персональному рівні може призвести до серйозних труднощів у фінансових питаннях, ділових і особистих стосунках. Всі відносини будуть проходити серйозну перевірку та переоцінку, а нестабільні - швидше за все зазнають краху.

А нові відносини, розпочаті в цей період, найімовірніше будуть нестабільними і довго не протягнуть.

"Це відноситься як до особистих, так і до ділових відносин. Краще почекати і остаточне рішення прийняти в кінці липня, коли Венера вийде з ретроградної петлі", - пише астролог.

Лічелі не радить робити пропозиції, планувати одруження, укладати заручини.

Разом з Венерою в ретроградний рух з 13 травня переміститься і Марс. У цей час у багатьох людей буде занепад сил, зникне мотивація. Водночас, люди творчих професій опиняться на підйомі. Але разом з ними активуються аферисти і шахраї, тому потрібно бути обережніше з сумнівними справами.

На поточному тижні напружений період буде у Близнюків, Стрільців, Риб і Дів. У Козерогів і Тельців гармонійний період, а у решти - нейтральний.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку судилося круто змінити своє життя до кінця цієї весни.

Теги Новини України гороскопастролог
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