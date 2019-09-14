Астролог предсказывает этим знакам Зодиака внезапное богатство на выходных

Финансовый гороскоп 2019 сулит некоторым представителям зодиакальных созвездий невероятное везение в деньгах уже на нынешних выходных - 14 и 15 сентября. Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые станут фавторитами средины сентября.

Близнецы

Для Близнецов - это время больших свершений. У них достанет решительности, смелости, профессионализма и вместе с тем необходимой осторожности, чтобы обогнать конкурентов и стремительно выйти на новый уровень. Результат не заставит себя ждать - банковский счет увеличится в разы.

Успех на выходных Близнецам принесет реализация каких-либо глобальных заданий, которые требуют четкости и конкретики. А за те дела, в котоорых Близнецы не смогут проявить себя до конца, лучше не браться.

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Водолей

Астролог уверен, если у Водолея давно продуманы какие-то кардинальные шаги в области финансов, на выходных самое время их сделать. Но спонтанные, необдуманные поступки совершать не стоит, так как это грозит потерей прибыли.

Успех и деньги Водолею принесут хорошо продуманные финансовые операции. Павел Глоба советует не ввязываться в авантюрные проекты и не принимать быстрых решений.

Стрелец

На этих выходных Стрелец будет склонен наводить порядок и ясность во всем, за что возьмется. Благодаря такому настрою, у него есть шанс разгрести рабочие завалы, что позволит внести ясность, в какие проекты стоит вкладывать деньги.

Успех и деньги Стрельцу принесут организованные и обдуманные действия. Но за большие самостоятельные проекты лучше не браться.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украину в конце сентября накроет мощный магнитный шторм: названы даты.