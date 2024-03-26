Астролог пояснила, чого чекати від нового Коридора Затемнень

Чого чекати від нового Коридора Затемнень

"Почнемо з того, що таке Коридор Затемнення. Якщо брати нашу з вами ситуацію, то перше Місячне Затемнення у нас відбувається 25.03, друге - 08.04. Час між ними називають коридором", - розпочала свій прогноз Анастасія.

І це той самий кармічний, магічний, називайте як хочете 5 час, який кожному з нас дає своє. Для когось розуміння, для когось закриття питань, повне обнулення, початок, для когось кінець, але суть одна.

Затемнення - це те, від чого не втечеш, в цей період відбуваються події, які "прописані заздалегідь".

"В затемнення відбувається те, що в нас за програмою, долею, хто як каже. В цей період відбуваються ті події, від яких неможливо не втекти, і більше того скажу, що тікати й не треба, якими б вони там не були", - зауважила астролог.

Найщасливіша людина та, яка живе за своєю програмою. Це ваш найперший вибір, ще до того, як ви сюди прийшли.

Чого чекати від Коридора Затемнень (фото: Freepik)

Затемнення проходить через наші кармічні вузли, і активує програму для тих, хто не в ній, дає підказки, дає ясне бачення ситуацій, тому, якщо вам якась правда не сподобалася, то це не є проблема. Це є тільки ваше несприйняття, розумієте.

В період затемнення відбувається те, що вам треба, а не те, чого ви хочете. І в цьому різниця. Тому, для тих, хто каже, що затемнення - це дуже страшно, це люди, які не повністю розуміють які процеси при цьому відбуваються, і чому навпаки треба чекати цей період.

"Період Затемнення - інформацію не фільтрує і подає її в такому виді, в якому ви її обрали ще дуже давно. Тому, цей час - найкраща підказка. Всі теми які зараз висвітлюються у вашому житті - це ті теми, фокус уваги до яких, повинен бути спрямований максимально", - каже Анастасія.

Затемнення ніколи не буде мʼяко подавати інформацію. Подається в чистому вигляді, і ви самі вирішуєте, що з нею робити. Але точно не можна ігнорувати.

"Затемнення зараз проходить через вісь Овен-Терези. Це дуже важливий час. памʼятаємо, так, існує два шляхи. Вищий та нищий. Які два шляхи в Овна в Вищий - "одиночка", Нижчий - "агресор".

"Одинак" - це не про відлюдництво. Це про "Я є у себе". "Я воїн". Але не "агресор". Це про дії. Це коли "Я роблю так, як хочу цього я, а не як цього хочуть інші". Це про характер, про дух і волю, але ніяк не про агресію і злість.

Затемнення висвічує загальну картину та особисто кожного. Особиста - ви дивитеся для себе самі, загальна - та, яку всі бачать. Ми бачимо яке затемнення в нас було осінню.

"Глобально ми йдемо нижчим шляхом. Зараз поки що так. Давайте тепер про особистий стан. Вісь Овен Терези - це про спілкування, про відносини, вміння домовитися. Зараз тільки це працює у просторі", - пише астрологиня.

Ми множимо зараз багато речей. І випадково можемо множити агресію навіть тоді, коли не відчуваємо цього.

Чим більше агресії - тим більше її буде і зараз, саме тому я останнім часом завжди повторюю тут вам про те, щоб ви більше допомагали, а не підключалися до нижчого. Це працює зараз на сто зі ста.

Чим більше домовленостей - тим буде легше жити. Або-або. По-іншому ніяк. Тому, в такій пекельній боротьбі, в якій живемо ми зараз - дуже важливо пам'ятати про прості, але дуже важливі речі.

Особливо зараз у коридор затемнення - включаються дуже багато програм, кожен з нас за ними зараз спостерігає і якщо у вас нічого не відбувається в житті - це лише значить те, що ваших рухів дуже мало, і не кажіть що це не так.

Кожен "скептик" має своє право на свою думку, але це ж ваше життя, якщо ви "ниєте", що нічого не відбувається, то можливо треба виключати того скептика, і хоча б до чогось прислухатися. Обирайте самі як вам жити краще.

Ті, у кого нічого зараз не відбувається - ви не рухаєтеся. Допомагають і бачать тих, хто робить кроки, і не один, не два, не десять. А тисячу в секунду. Тому що цей час саме для кроків.

Партнерські стосунки та відносини. Це глобальна тема затемнення, зараз відбувається багато конфліктів, розставань, знайомств, сварок. Важливо розмовляти, домовлятися, включайте дипломатію без криків та агресій, пам'ятайте про два шляхи.

По Овну - це гордість, але не гординя. Майте честь та повагу. А ті, хто на це не заслуговує, чому вони тоді поруч зараз?

Підіймаються важливі питання, підіймаються важливі теми та не ігноруйте їх. Важливі розмови, плани з партнером, розмовляйте про все, про що не могли говорити раніше.

"Для кожного затемнення пройде так, як треба. Зараз дуже уважно до свого життя і я не перебільшую. Зараз серйозний період", - зауважила Анастасія.

Пам'ятаємо головну річ - все, що зроблено в Затемнення - це надовго. Тому, астролог радить уважно ставитися до конфліктів та розставань, бо це може затягнутися.

Якщо ви розлучаєтеся - буде дуже важко щось повернути назад, тому і кажуть, щоб не робили важливих речей у цей період. Але з цим фактом Анастасія не згодна.

"Робити важливі речі як раз таки й треба, якщо ви точно впевнені. Наприклад, якщо давно хотіли, але не могли розійтися з кимось - це найкращий час. Якщо ви вирішуєте будувати сімʼю з партнером, якщо обговорюєте плани - це має великий потенціал", - каже Анастасія.

Головний мотив затемнення - це брати підказки. Це найкращий ресурс. Дія затемнення вже почалася.

Чого чекати від Коридора Затемнень (фото: Freepik)

Що почало вже відбуватися? Які теми проживаєте зараз?

Всі теми які підіймаються зараз у вашому житті - ці теми повинні бути відкриті й ви повинні до чогось прийти. Навіть якщо не знаєте поки що з цим робити, намагайтеся думати для чого це вам, і не тікати, якщо ви вже знаєте відповідь.

Запам'ятайте, ви собі не ворог. Тільки ваші руки та голова - найкраща ваша допомога.

Не приймайте рішень зараз, в яких не впевнені. Затемнення - це про душу, про програму, серце, але точно не про голову і логіку. Виключайте логіку. Не сваріться зараз, не заходьте у сумнівні історії. Пам'ятайте, що те, що зараз завʼязується - це надовго.

"І ще одне правило затемнення. Всі, хто зараз йде з вашого життя, з ким ви закінчуєте спілкування - це ті люди, яким вже не місце поруч з вами. Просто відпускайте, і потім зрозумієте для чого це вам. Все, що йде від вас зараз - повинно було піти вже давно", - завершує астрологиня.