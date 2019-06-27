Астролог поведал, какие знаки Зодиака в июле найдут любовь

Гороскоп на июль 2019 сулит для некоторых знаков Зодиака настоящие романтические приключения. Астролог Павел Глоба сделал прогноз, согласно которому одинокие Близнецы, Водолеи и Стрельцы обретут наконец-то любовь. Что же нужно делать для того, чтобы привлечь к себе стрелу Амура? Подробнее - в нашем материале.

Близнецы

Если вы давно планировали поменять что-то в своей жизни и романтических отношениях, но никак не решались на серьезный шаг, то июль – самый подходящий месяц для того, чтобы сделать первый шаг к переменам! И при этом, Близнецы, пусть вас не смущает то, что ваша вторая половинка, которую вы найдете уже через несколько дней, поначалу не будет уделять вам огромного внимания. В итоге он / она все равно скажет вам спасибо и ваши отношения в итоге заиграют новыми красками!

Водолей

Второй месяц лета станет для Водолеев месяцем любви и романтики. Если вы еще одиноки, то самое время включить свое обаяние на полную и пуститься на поиски приключений - ваша вторая половинка уже где-то совсем рядом!

Стрелец

Июль 2019 порадует одиноких Стрельцов. Обладатели этого знака Зодиака найдут любовь в самом неожиданном месте, говорят звезды. Это может быть музыкальный фестиваль, занятия по йоге и тому подобное. Но не стоит очень расчитывать на курортные романы. Они не приведут ни к чему, кроме как разочоравания.

Иллюстративное фото (pixabay.com/pixel2013)

Как сообщалось, ранее астролог составил финансовый гороскоп на июль 2019 и отметил некоторые знаки Зодиака, которых во втором месяце лета ждет существенное денежное поощрение.