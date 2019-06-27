Астролог розповів, які знаки Зодіаку в липні знайдуть кохання

Гороскоп на липень 2019 обіцяє для деяких знаків Зодіаку справжні романтичні пригоди. Астролог Павло Глоба зробив прогноз, згідно з яким самотні Близнюки, Водолії та Стрільці нарешті знайдуть кохання. Що ж потрібно робити для того, щоб привернути до себе стрілу Амура? Детальніше - у нашому матеріалі.

Близнюки

Якщо ви давно планували змінити щось у своєму житті та романтичних стосунках, але ніяк не зважувалися на серйозний крок, то липень – найкраще підходить для того, щоб зробити перший крок до змін! І при цьому, Близнюки, нехай вас не бентежить те, що ваша друга половинка, яку ви знайдете вже через кілька днів, спочатку не приділятиме вам величезної уваги У підсумку він / вона все одно скаже вам дякую та ваші стосунки у підсумку засяють новими фарбами!

Водолій

Другий місяць літа стане для Водоліїв місяцем кохання і романтики. Якщо ви ще самотні, то саме час включити свою чарівність на повну і пуститися на пошуки пригод - ваша друга половинка вже десь зовсім поруч!

Стрілець

Липень 2019 порадує самотніх Стрільців. Власники цього знака Зодіаку знайдуть кохання в найнесподіванішому місці, кажуть зірки. Це може бути музичний фестиваль, заняття з йоги тощо. Але не варто дуже сподіватися на курортні романи. Вони не приведуть ні до чого, крім як разочоравания.

Ілюстративне фото (pixabay.com/pixel2013)

Як повідомлялося, раніше астролог склав фінансовий гороскоп на липень 2019 і назвав деякі знаки Зодіаку, на яких у другому місяці літа чекає суттєве грошове заохочення.