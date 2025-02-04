Астролог назвала знаки Зодіаку, в життя яких несеться період доленосної Венери

У вівторок, 4 лютого, почнеться період Венери, яка опиниться в знаку Овна. Для когось це стане початком неймовірних часів, а комусь слід готуватися до проблем.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на 4 лютого та кому чекати на дива від Венери.

Прогноз астропогоди на 4 лютого

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Можливі відвідування перукарні. Треба бути уважними, оскільки можливі шахрайство та обман. Обережно зі словами, небезпечні пліткарство та брехня - про них швидко стане відомо оточуючим", - попередила Соловйова.

"Слова набувають найвищої сили та значення: усе сказане може реалізуватися у житті. Втіляться у життя усі добрі побажання. Корисно вчитися говорити, працювати з логопедами, фоніатрами, позбавлятися слів-паразитів, опановувати ораторське мистецтво. День сприятливий для тих, хто знаходиться у скрутному становищі", - додала вона.

Цього вівторка допомагайте іншим, проявляйте благородство. Дослухайтесь до своєї інтуїції, відстежуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей.



Гороскоп на 4 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астроцікавинки на вівторок

4 лютого Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Овен.

"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу вона це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті. Венера буде перебувати в першому знаку Зодіаку до 27 березня, потім, через свою ретроградність, повернеться до Риб, а після того, як стане директною, 30 квітня, нову здійснить інгресію до знаку Овна, де перебуватиме до 6 червня 2025 року", - розповіла астролог.

Це - одне з найскладніших положень для цієї планети.

Уважними з її дією у період з 4 лютого до 27 березня та з 30 квітня до 6 червня треба бути:

Овнам

Ракам

Терезам

Козерогам.

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Лев

Стрілець

Близнюки

Водолій.

"У цей період можуть перейти в нову площину активності, пов’язані з самоусвідомленням, зовнішнім виглядом, іміджем, манерою поведінки, фізичним станом, особистою ініціативою, питаннями особистого характеру. В першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом, особливо - живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством", - пояснила Соловйова.