Астролог назвала знаки Зодіаку, в життя яких несеться період доленосної Венери
У вівторок, 4 лютого, почнеться період Венери, яка опиниться в знаку Овна. Для когось це стане початком неймовірних часів, а комусь слід готуватися до проблем.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на 4 лютого та кому чекати на дива від Венери.
Прогноз астропогоди на 4 лютого
"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Можливі відвідування перукарні. Треба бути уважними, оскільки можливі шахрайство та обман. Обережно зі словами, небезпечні пліткарство та брехня - про них швидко стане відомо оточуючим", - попередила Соловйова.
"Слова набувають найвищої сили та значення: усе сказане може реалізуватися у житті. Втіляться у життя усі добрі побажання. Корисно вчитися говорити, працювати з логопедами, фоніатрами, позбавлятися слів-паразитів, опановувати ораторське мистецтво. День сприятливий для тих, хто знаходиться у скрутному становищі", - додала вона.
Цього вівторка допомагайте іншим, проявляйте благородство. Дослухайтесь до своєї інтуїції, відстежуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей.
Гороскоп на 4 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)
Астроцікавинки на вівторок
4 лютого Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Овен.
"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу вона це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті. Венера буде перебувати в першому знаку Зодіаку до 27 березня, потім, через свою ретроградність, повернеться до Риб, а після того, як стане директною, 30 квітня, нову здійснить інгресію до знаку Овна, де перебуватиме до 6 червня 2025 року", - розповіла астролог.
Це - одне з найскладніших положень для цієї планети.
Уважними з її дією у період з 4 лютого до 27 березня та з 30 квітня до 6 червня треба бути:
- Овнам
- Ракам
- Терезам
- Козерогам.
Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:
- Лев
- Стрілець
- Близнюки
- Водолій.
"У цей період можуть перейти в нову площину активності, пов’язані з самоусвідомленням, зовнішнім виглядом, іміджем, манерою поведінки, фізичним станом, особистою ініціативою, питаннями особистого характеру. В першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом, особливо - живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством", - пояснила Соловйова.
До слова, раніше стало відомо, що Таро-гороскоп на 4 лютого обіцяє велике щастя трьом знакам Зодіаку.
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