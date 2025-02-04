Астролог назвала знаки Зодиака, в жизнь которых несется период судьбоносной Венеры

Во вторник, 4 февраля, начнется период Венеры, которая окажется в знаке Овна. Для кого-то это станет началом невероятных времен, а кому-то следует готовиться к проблемам.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что сулит прогноз на 4 февраля и кому ждать чудес от Венеры.

Прогноз астропогоды на 4 февраля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Возможны посещения парикмахерской. Нужно быть внимательными, поскольку возможны мошенничество и обман. Осторожно со словами, опасны сплетничество и ложь - о них быстро станет известно окружающим", - предупредила Соловьева.

"Слова приобретают наивысшую силу и значение: все сказанное может реализоваться в жизни. Воплотятся в жизнь все добрые пожелания. Полезно учиться говорить, работать с логопедами, фониатрами, избавляться от слов-паразитов, овладевать ораторским искусством. День благоприятен для тех, кто находится в затруднительном положении", - добавила она.

В этот вторник помогайте другим, проявляйте благородство. Прислушивайтесь к своей интуиции, отслеживайте негативные мысли, освобождайтесь от зависимостей.



Гороскоп на 4 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астроизюминки на вторник

4 февраля Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, совершает ингрессию в знак Овен.

"Проверьте, в каком секторе вашего радикса она это делает: в этой сфере может измениться характер процессов, которые сейчас происходят в вашей жизни. Венера будет находиться в первом знаке Зодиака до 27 марта, затем, из-за своей ретроградности, вернется в Рыбы, а после того, как станет директной, 30 апреля, новую совершит ингрессию в знак Овна, где будет находиться до 6 июня 2025 года", - рассказала астролог.

Это - одно из самых сложных положений для этой планеты.

Внимательными с ее действием в период с 4 февраля по 27 марта и с 30 апреля по 6 июня надо быть:

Овнам

Ракам

Весам

Козерогам.

Положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Лев

Стрелец

Близнецы

Водолей.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с самосознанием, внешним видом, имиджем, манерой поведения, физическим состоянием, личной инициативой, вопросами личного характера. В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством, особенно - живописью, дизайном, литературой, поэзией, хореографией, актерством", - пояснила Соловьева.