Астролог назвал знаки Зодиака, желания которых исполнятся в 2020 году

Гороскоп 2020 подскажет, кому из знаков Зодиака улыбнется удача в году Белой, или Металлической Крысы. Именитый астролог Павел Глоба уверен, что три представителя зодиакального круга смогут исполнить в 2020-м году самые заветные и даже потайные желания.

Близнецы

Астролог считает, что у представителей этого знака в следующем году все будет получаться играючи. Специалист рекомендует Близнецам быть смелее и увереннее в своих желаниях, поскольку очень высока вероятности их осуществления. Но важно помнить, что в 2020-м году плохие мысли тоже могут материализоваться, поэтому негатив лучше отбрасывать.

Стрельцы

По прогнозу Павла Глобы, в 2020-м Стрельцы будут самыми настоящими баловнями судьбы. Положение планет принесет им удачу и успех в любых начинаниях. И даже самые заветные мечты, о которых они и думать боялись еще в 2019-м, могут материализоваться. Астролог настоятельно рекомендует загадать под бой курантов сокровенное желание.

Козерог

Для представителей этого знака очень высока вероятность осуществления желаний, связанных с материальными благами. Астролог уверен, что в году Белой Крысы перед Козерогами откроются финансовые потоки. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, смогут получить солидное вознаграждение за все свои труды.

К слову, ранее Павел Глоба также назвал главных неудачников года Белой Крысы.